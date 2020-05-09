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    ABD, START-3 Anlaşması'nın uzatılması için şartını açıkladı

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılması için Rusya'da geliştirilen yeni silah sistemlerinin de buna dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

    Washington Times'a demeç veren Marshall Billingslea, Rusya ekonomisinin kötü durumda olduğunu ve yeni silah sistemleri geliştirecek güce sahip olmadığını öne sürdü.

    "Dürüst olmak gerekirse, bunun için kaynağa sahip değiller. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomileri harap halde ve tüm bütçeleri, şu anda sahip olmadıkları ve öngörülebilir gelecekte sahip olamayacakları yüksek petrol fiyatlarına dayanıyor" diyen Billingslea, anlaşmadan bu sistemlerin çıkarılması konusunda taviz vermeyeceklerini ve Rusya'nı bu silah programlarını anlaşmada açıklaması gerektiğini savundu.

    'Rusya ABD'yi ikna etmeli'

    Başkan Trump'ın START-3'ü uzatma kararı alıp almadığı sorusuna üstü kapalı yanıt veren Billigslea, "Rusya, bu anlaşmayı uzatmanın neden önemli olduğu konusunda ABD'yi ikna etmeli" dedi.

    © AP Photo / Mikhail Klimentyev
    Reuters: Rusya'nın geliştirdiği hipersonik füzeler nedeniyle ABD'nin START-3'ün uzatılması konusunda şüpheleri var
    Washington Times, Billingslea'nın demeçte ima ettiği silah sistemlerinin START-3'ün koşullarına uyan Sarmat kıtalararası füze sistemi ve Avangard süpersonik füzesi ile anlaşmanın koşullarına uymayan Kinjal süpersonik füze sistemi, Burevestnik nükleer kapasiteli kruz füzesi ve Poseidon insansız nükleer denizaltı olduğunu yazdı.

    Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

    Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

    Putin ABD'yi uyarmıştı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

    Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

    Putin rakipsiz silahlar üreteceklerini duyurmuştu

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın dünyada rakibi olmayan yeni silahlara sahip olmayı planladığını söylemişti.

    Putin, "Bu silahların birçoğu yakında seri üretime hazır olacak. Taktik ve teknik özellikleri bakımından yurtdışındaki silahların çok daha ilerisindeler, eşi ve benzerleri yok" demişti.

    Vladimir Putin, 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında da Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerini kamuoyuna tanıtmıştı.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Marshall Billingslea, Silah, Rusya, START-3 Anlaşması, ABD, Donald Trump
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