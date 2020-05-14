Moskova’da yarından itibaren ücretsiz koronavirüs antikor testlerine başlanıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da yarından itibaren ücretsiz olarak toplu koronavirüs antikor testlerine başlanacağı duyuruldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada Moskova sakinlerinin yarından itibaren ücretsiz olarak koronavirüs antikor testi yaptırabileceklerini belirtti.

‘Antikorlar ELISA yöntemi ile ortaya çıkarılacak’

Sobyanin, “Testi yaptırmak için Moskova yönetimi ELISA yöntemi ile koronavirüs antikorlarının ortaya çıkarılması için otomatik kan analizörleri kurdu. Mayıs sonlarına doğru şehir ELISA test sisteminin toplam kapasitesi günde 200 bine ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

‘Muazzam kaynak gerekecek fakat sonuçlar buna değer’

Bunun nüfus bağışıklığının araştırılması için eşi görülmemiş bir program olduğuna dikkat çeken Sobyanin, uygulama için başkent sağlık sisteminden ‘muazzam kaynak’ gerekeceğini vurguladı ve ekledi:

“Ancak beklenen sonuçlar harcanan çabalara değer. Böylece hastalığı birçok insanda, özellikle de koronavirüsü semptomsuz olarak geçirenlerde olduğunca erken tespit edebileceğiz, koronavirüsün şehirde ve ayrıca şehir işletme ve kuruluşlarında yayılmasıyla ilgili durum hakkında güvenilir bilgi edinebileceğiz; insanların yaşamlarını ve sağlığını tehlikeye atmadan mevcut kısıtlamaları yumuşatmaya yönelik gerekçeli kararlar alacağız.”

Vatandaşlara gerekli duyarlılığı gösterme çağrısı

Moskovalıları polikliniğe gelerek ELISA testi yaptırma davetlerine olabildiğince duyarlı davranmaya çağıran Sobyanin, mevcut izolasyon düzeninin sonlanması konusunda ise yumuşamanın koronavirüsün yeniden yayılmasına yol açmaması gerektiğini vurguladı:

“Bu durumdan kendimiz hızlı bir şekilde çıkamayacağız. Etkili bir aşı elde edinceye kadar enfeksiyonun yeniden yayılmaya başlama riski ile karşı karşıya olacağız. Bu, yeni bir tür gerçeklikte yaşayacağımız anlamına geliyor.”

Testler zorunlu olmayacak

Bu arada enfeksiyonun yayılması ile mücadele merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamada, istemeyen vatandaşların testleri yaptırmak zorunda olmadıkları, vazgeçmenin herhangi bir cezası olmayacağı bildirildi.

'Koronavirüs vakalarının sayısı resmi rakamdan çok daha yüksek'

Sobyanin ayrıca, kentte koronavirüse yakalanan kişi sayısının resmi rakam olan 130 binin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Sobyanin, “Moskova’da koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 130 bin olduğunu söylemek doğru değil. Aslında sayıları çok daha fazla. 130 bin sadece tespit edilebilenlerin sayısı” ifadesini kullandı.