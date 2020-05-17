Putin, Rusya’yı 'ayrı bir uygarlık' olarak niteledi

Rusya’nın sadece bir ülke olmadığını belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin, zengin gelenekleri, çok uluslu yapısı, barındırdığı birçok kültürü ve dini sayesinde ayrı bir uygarlık olduğunu vurguladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında açıklamaları yayımlanan Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın uygarlığını korumak için yüksek teknolojilerin geliştirilmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

“Yeni teknolojiler ortaya çıktı, bu teknolojiler dünyayı değiştirecek, hatta şimdiden değiştiriyor” diyen Putin, yapay zekayı, insansız araçları, genetiği, tıp ve eğitimi örnek göstererek ekledi:

“Tüm bunlar, ülkenin üzerinde gelişeceği altyapı olacak."

'Rusya’nın sadece bir ülke olmayıp zengin gelenekleri, çok uluslu yapısı, barındırdığı birçok kültürü ve dini sayesinde ayrı bir uygarlık olduğunu' vurgulayan Putin, şöyle devam etti:

“Eğer bu uygarlığı korumak istiyorsak, elbette ki vurguyu özellikle yüksek teknolojilere ve ilerideki gelişimlerine yapmalıyız."