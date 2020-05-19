Urallarda Keops piramidinin büyük bir kopyası bulundu

Turistler Ural dağlarında Mısır’daki Keops piramidinden birkaç kat daha büyük bir piramit keşfetti.

Yekaterinburg Online portalında yer alan habere göre, “Vahşi Kuzey” ekspedisyon kulübü üyeleri, Rusya’nın Ural bölgesinde Mısır piramidi Keops’u andıran bir dağ keşfetti.

Portala konuşan kulüp başkanı Yevgeniy Svitov, dağın, ekspedisyon üyelerinin gruplardan birini helikopterden indirmeye hazırlanırken keşfedildiğini belirtti. Uydudan çekilen fotoğraflarda da görülebilen dağ, Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesi’ndeki Naroda-İtınskiy sırtında yer alıyor.

Uydudan elde edilen verilere göre, sahip olduğu formlarıyla Keops piramidinin bir kopyası gibi duran dağ, ondan yaklaşık iki kat daha büyük. Yüksekliği 774 metre, her bir kenarının uzunluğu yaklaşık bir kilometredir.

Rus Coğrafya Derneği’nin de keşfedilen dağa ilgi gösterdiği ve yaz aylarında bir araştırma ekibi göndereceği belirtildi. Dağa, sırt boyunca 400 kilometre yürüyerek ya da helikopterle ulaşmak mümkün.

Keops Piramidi, Mısır piramitlerinin en büyüğü ve günümüze kadar ayakta kalan dünyanın yedi harikasından biridir. 139 metre yükseklikte olan piramidin yaşı yaklaşık 4 bin 500 yıl olarak tahmin ediliyor.