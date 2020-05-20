Rus Dışişleri: Lavrov-Maas görüşmesinde Ukrayna’daki durum ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durumun ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin ele alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yapılan telefon görüşmesinde Ukrayna’daki durumun ve Kovid-19 salgını ile mücadelenin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmenin Almanya’nın girişimi ile gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "İkili Rus-Alman ilişkileri ile ilgili güncel konular ve bir dizi uluslararası konu görüşüldü. Ukrayna’daki krizin çözümü görüşülürken Lavrov, Kiev'in 9 Aralık 2019'da Paris'te ‘Normandiya formatında’ yapılan liderler zirvesinde varılan ve Temas Grubu mekanizmaları üzerinden hayata geçirilmesi gereken anlaşmaları koşulsuz ve eksiksiz olarak uygulaması için teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.

'Kovid-19 ile mücadelede küresel çabaların koordinasyonuna destek' vurgusu

Açıklamaya göre bakanlar ayrıca Kovid-19 pandemisi ile mücadeledeki küresel çabaların koordinasyonunu desteklediklerini ifade ederek, 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nin sürece katkıda bulunacağını umduklarını dile getirdi.

Lavrov bunun yanı sıra Maas’ın 8 Mayıs tarihli Der Spiegel dergisindeki makalesinde savaşın patlak vermesine ilişkin tarihsel gerçeği çarpıtmanın kabul edilemezliği hakkındaki açıklamalarının, Avrupa'nın Nazilerden kurtuluşunun 75. yıldönümü kutlamaları yapılırken özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce Maas, Alman tarihçi Andreas Wirsching ile birlikte Der Spiegel dergisi için kaleme aldığı makalede İkinci Dünya Savaşı’nın başlatılmasından sadece Almanya’nın sorumlu olduğunu ifade etmişti.