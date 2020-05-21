Sibirya’da ilk Amerikalıların izlerine rastlandı

Rusya’daki Baykal Gölü bölgesinde bulunan tarih öncesi avcı toplayıcıların kalıntıları üzerinde yapılan genetik incelemeler, bölge insanlarının sadece Avrasyalılarla değil, ayrıca ilk Amerikalılarla da bağları olduğunu gösterdi.

Cell dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, insanlar Baykal Gölü kıyılarında üst paleotik dönemden beri yaşıyor ve arkalarında bıraktıkları çok sayıda arkeolojik kanıt bulunuyor.

Makalenin sahibi olan Almanya’daki Max Plank İnsanlık Tarihi Enstitüsü’nden bilim insanları, 19 üst paleotik ve İlk Bronz Çağı dönemine kadarki döneme ait 19 insan genomunu inceledi.

Uzmanlar 1962 yılında bulunan diş parçaları üzerindeki incelemelerinde, dişlerin sahibi insanın genom dizilimini yaptı. 14 bin yıl önce bölgede yaşayan bir insana ait olan genomda Sibirya ve Amerika halkının izleri tespit edildi. Böylece Amerikan yerli genomonu taşıyan bilinen en eski insanın izlerine rastlanmış oldu.

Enstitü’nün aktardığına göre, araştırmanın başyazarı He Yu, “Bu araştırma üst paleotik Sibiryalılar ve ilk Amerikalılar arasındaki en derin bağlantıyı ortaya koyuyor. Araştırmanın yerli Amerikalıların geçmişine ışık tutabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Araştırmada ayrıca Bronz Çağı insanlarının Avrasya’daki diğer halklarla aktif bağları olduğunu gözler önüne seriyor.