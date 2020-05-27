'St. Petersburg’daki ŞİÖ zirvesi ertelendi'

Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi üst düzey bir kaynağın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22-23 Temmuz’da St. Petersburg’da gerçekleştirilmesi planlanan ŞİÖ zirvesinin ertelenmesine karar verdi. Zirve, sonbahara yakın bir zamanda gerçekleştirilebilir.

Kararın nedeni ise Çin dışındaki (kısmen) diğer katılımcı ülkelerde salgınla ilgili durumun tamamen normalleşmemesi.

Video konferans yönteminin böyle bir formatta etkileşimi yetersiz kılacağı gerekçesiyle değerlendirilmediğini belirten kaynak, detaylı fikir paylaşımı yapılması için yüz yüze görüşmelerin yapılması gerektiğini kaydetti.