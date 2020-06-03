Rusya’da enfeksiyon hastanesinde yangın: 1 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hastaneden alınan bilgiye göre, sabah 05:50'de dört katlı binanın 11 numaralı bölümünde yatak ve mobilya donanımı alev aldı ve yangın 5 metrekareye yayıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, yangın sırasında çıkan gazdan zehirlenen 1981 doğumlu bir hasta hayatını kaybetti.

Yangın hastane personeli tarafından söndürüldü. Kurtarma ekipleri şimdi hastanede çalışmalar yapıyor.

Hastanede 51’i yatakta 274 hasta ve 87 personel bulunuyor.

‘Ölen kişi koronavirüs taşımıyordu’

Öte yandan henüz bir resmi açıklama gelmese de Rus basınına konuşan kaynaklar yangınla ilgili bilgiler verdi.

Kaynaklardan biri ölen kişinin Kovid-19 değil sarılık hastası olduğunu ifade etti.

‘Muhtemelen koronavirüs taşıyan bir hasta yatakta sigara içerken uyuya kaldı’

Bir başka kaynak da basına yaptığı açıklamada yangının çıkmasına yol açan kişinin bir koronavirüs hastası olabileceğini ileri sürdü. Kaynak “Tahminen koronavirüs taşıyan bir hasta kural ihlali yaparak yatakta sigara içti ve uyuyakaldı. Bunun sonucunda da yatak alev aldı. Suçlu olduğu düşünülen kişi yangından çıkan gazlarla kendi kendisinin zehirlenmesine yol açtı” dedi.

Yangının söz konusu bölge ile sınırlı kaldığı, diğer hastalar için hayati tehlike arz etmediği belirtildi.