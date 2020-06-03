UMH Başbakan Yardımcısı Maytik ile görüşen Lavrov'dan Libya'da en kısa sürede ateşkes sağlanması çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakan Yardımcısı Ahmet Maytik ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da en kısa sürede ateşkes sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, UMH Başbakan Yardımcısı Maytik ile Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'nın da yer aldığı UMH heyetiyle Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Libya'da ateşkes sağlanması için yoğun çabaların sarf edildiği bu dönemde yapılan görüşmede Libya'daki durum masaya yatırılırken Lavrov, askeri faaliyetlerin en kısa sürede durdurulmasının ve Libya'daki tüm önde gelen siyasi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla kapsayıcı bir diyalog organize edilmesinin önemini vurguladı.

Bu bağlamda Lavrov, General Halife Hafter tarafından desteklenen Libya Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'in sunduğu, mevcut sorunlara uzlaşmacı çözümler bulunması ve ülkede BM gözetimi altında bölge temsilcilerinin oylarıyla bir başkanlık konseyi oluşturulması amacıyla Libyalı taraflar arasında müzakereler yapılmasının temelini oluşturan inisiyatiflere ilkesel destek verdiklerini kaydetti.

19 Ocak'ta yapılan Libya konulu Berlin Uluslararası Konferansı'ndaki kararlara ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararına dayanılarak BM himayesindeki Libya'da çözümü desteklemeye yönelik uluslararası çabaları konsolide etme görevlerini de konuşan taraflar, 1 Mart'ta istifa eden BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin yerine yeni bir temsilcinin atanmasının özel önem taşıdığına dikkat çekti.

'Rus şirketler, normalleşmenin ardından Libya'daki faaliyetlerine yeniden başlamaya hazır'

Lavrov'un UMH yetkilileriyle yaptığı görüşmede Rusya-Libya ilişkileri de değerlendirildi.

Lavrov, Libya'daki askeri ve siyasi durumun normale dönmesinin ardından Rus şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerine yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

'Tutuklu Rusya vatandaşları serbest bırakılmalı'

Bu arada Lavrov, Mayıs 2019'da Libya'daki seçimlere müdahale etme girişiminde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan Rusya vatandaşları Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.