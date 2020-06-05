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    Fua ve Kefriya köylerinin çevresindeki Nusra (Heyet Tahrir el Şam) militanları

    Rusya Yüksek Mahkemesi, Heyet Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti

    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
    Rusya
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    Rusya Yüksek Mahkemesi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kontrolü elinde bulunduran Heyet Tahrir el-Şam örgütünü terör örgütü ilan etti.

    Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Heyet Tahrir el-Şam'ın terör örgütü ilan edilmesi ve örgütün Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne idari başvuruda bulundu.

    Krasnov, başvurusunda örgütün faaliyetlerinin ve örgüt tarafından yürütülen propaganda çalışmalarının Rusya'nın ulusal çıkarları, sosyal ve siyasi istikrarı, vatandaşların canları ve sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

    Krasnov'un başvurusunu dün kapalı oturumda görüşen Rusya Başsavcılığı, Heyet Tahrir el-Şam'ı terör örgütü ilan etti ve örgütün Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin yasakladı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesinin radikal güçlerin kontrolü altında olduğunu yineleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

     "Bu bağlamda, Heyet Tahrir el-Şam'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin planlardan bahsedilen bazı haberlere dikkat çekmek istiyoruz. Heyet Tahrir el-Şam'ın siyasi muhalif hareket olarak sunulması amacıyla örgüte yeni bir isim verileceği belirtiliyor. Uzun yıllar boyunca altını çizdik ve bugün bir kez daha belirtmek isterim ki, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist kabul edilen örgütlerle oynanan bu tür oyunlar, onları ideolojik ve laik, iyi ve kötü, aşırılıkçı ve ılımlı şeklinde ayırma girişimleri, hiç kimseye iyilik getirmedi. Türk partnerlerin İdlib'i kontrol eden radikallerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceğini umuyoruz."

    Heyet Tahrir el-Şam, daha önce Birleşmiş Milletler tarafından da terör örgütleri listesine koyulmuştu.

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    Etiketler:
    İdlib, rus, Rusya Yüksek Mahkemesi
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