Zaharova: Türkiye'nin İdlib'i kontrol eden teröristlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceğini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesini kontrol eden radikal güçleri etkisiz hale getirme yükümlülüklerini yerine getireceğini umduklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkese genel olarak uyulduğunu, M4 karayolunda Rus-Türk devriyelerinin sürdüğünü ancak 5 Mart tarihli ek protokolün ifasına ilişkin çalışmaların militanların aktif direnişi nedeniyle sekteye uğradığını kaydetti.

27 Mayıs'ta M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildiğini, bunun sonucunda Türkiye'nin 1 askerini yitirdiğini, 1 askerin de yaralandığını anımsatan Zaharova, bu durumun İdlib'de teröristlerin kontrolü elinde tuttuğunu bir kez daha doğruladığını vurguladı.

Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda, Heyet Tahrir el-Şam'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin planlardan bahsedilen bazı haberlere dikkat çekmek istiyoruz. Heyet Tahrir el-Şam'ın siyasi muhalif hareket olarak sunulması amacıyla örgüte yeni bir isim verileceği belirtiliyor. Uzun yıllar boyunca altını çizdik ve bugün bir kez daha belirtmek isterim ki, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist kabul edilen örgütlerle oynanan bu tür oyunlar, onları ideolojik ve laik, iyi ve kötü, aşırılıkçı ve ılımlı şeklinde ayırma girişimleri, hiç kimseye iyilik getirmedi. Türk partnerlerin İdlib'i kontrol eden radikallerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceğini umuyoruz."

İdlib kentinde M4 karayolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş ve MSB, "Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapmıştı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, saldırıdan Türkistan İslam Partisi militanlarının sorumlu olduğunu belirtmişti.