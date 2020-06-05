Çekya iki Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti, Rusya ‘provokasyona’ karşılık verecek

Çekya, iki Rus diplomatı ‘istenmeyen insan’ ilan etti. Prag’daki Rusya elçiliğinin yetkilileri, Çekya’yı bu kararı almaya götüren olayları ‘uydurma bir provokasyon’ olarak niteledi. Rusya Federasyon Konseyi'nden, bu adıma karşılık verileceği açıklaması geldi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile düzenlediği basın toplantısında, “Rusya Büyükelçiliği’nin iki çalışanı ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Babis, ‘bir Rus diplomatın nisan ayında Çekya’ya zehirli risin maddesi soktuğu’ şeklindeki istihbarat üstüne bu kararı aldıkları söyledi dedi ve ekledi: “Biz egemen bir ülkeyiz, bu gibi eylemler bizim için kabul edilebilir değildir.”

Prag’daki Rusya Büyükelçiliği’nden iki çalışanlarının ‘istenmeyen kişi’ ilan edilerek sınır dışı edilecek olmasına cevaben yapılan açıklamada, 'Ortada uydurma bir provokasyon var' vurgusu yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti: “Çekya’nın kararını, basındaki kanıtlanmamış suçlamalara dayandırılan dostane olmayan bir adım olarak yorumluyoruz. Belli ki Prag, bizden kaynaklanmayan sebeplerle son dönemde kötüye gitmiş olan Rusya-Çekya ilişkilerinin normalleşmesini istemiyor.”

Diğer yandan, Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler komitesi başkan yardımcısı Vladimir Cabarov, Çekya’nın söz konusu kararına Rusya’nın aynı biçimde karşılık vereceğini söyledi. Ancak Rusya’nın nasıl tavır alacağına ilişkin Rus Dışişleri’nden resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Çekya’da yayınlanan Pespekt isimli haftalık dergide, diplomatik pasaport taşıyan bir Rusya vatandaşının nisan ayında ülkeye zehirli risin maddesi soktuğu iddiasını içeren bir haber yayınlanmıştı. Moskova söz konusu haberi reddetmişti. Çek Dışişleri Bakanı Petricek haberde bahsedilen Rus diplomatın Çekya’ya giriş yaptığını doğrulamış, ancak diplomatın ülkeye zehirli madde getirdiği iddiasını doğrulamamıştı.