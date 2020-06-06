Putin: Anayasada yapılacak düzenlemeler daha medeni hissetmemizi sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Anayasası'nda yapılması planlanan düzenlemelerin Rusya halkının kendisini daha medeni hissetmesini sağlayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Rus çevreciler ve hayvan hakları savunucularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin katılımcılarından biri, hayvanlara sorumluluk bilinciyle yaklaşılmasına ilişkin bir hükmün anayasaya eklenmesini öngören düzenlemeleri anımsatarak bunun gerekli ve zamanında atılan bir adım olduğunu ifade etti.

Putin, bu sözler karşısında "Hayvanları koruma alanında yaptıklarınız ve anayasa düzenlemelerinin hazırlanmasındaki çalışmalarınız için sizlere teşekkür ederim. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi, ülkemizin anayasasına kendimizi daha medeni hissetmemizi sağlayacak hükümlerin eklenmesi son derece talep edilen ve gerekli bir iş" yanıtını verdi.

Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının 1 Temmuz tarihinde yapılacağını açıklamıştı.