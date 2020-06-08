Rusya’da koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 6 bine yaklaştı

Rusya’da koronavirüs nedeniyle son bir günde 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 971’e yükseldi.

Rusya’da bir gün içinde 8 bin 985 yeni koronavirüs vakası görüldü. Salgının başından beri ülkede görülen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 476 bin 658’e çıktı.

Bunun yanında, ülkede bir gün içinde koronavirüs sebebiyle 112 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 5 bin 971’e çıktığı belirtildi.

Rusya’da salgının merkezi ise hâlâ başkent Moskova. Ülkede son bir günde virüs nedeniyle ölenlerin 51’inin Moskova’da olduğu kaydedildi.