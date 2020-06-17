Rosturizm: 2021'de Rusya elektronik vizeleri ücretsiz olsun

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya giriş yapmak için alacağı elektronik vizelerin 2021'de ücretsiz verilmesini önerdi.

RBK ajansına demeç veren Doguzova, Rusya'da oluşan zorlu durum nedeniyle standart dışı kararlar alma ve 'uç fikirler' ortaya koyma gerekliliği doğduğunu belirtti.

Bu fikirlerden birinin 2021 yılının tamamında yabancılara elektronik vizelerin ücretsiz verilmesi olabileceğini kaydeden Doguzova, "Umarım, önümüzdeki yılın sonuna doğru mevcut kayıpları telafi edebiliriz" dedi.

Doguzova, Rusya hükümetinin salgın durumu iyileştikten sonra Rusların yurtdışına seyahat etmelerini yasaklamayı planlamadığını söyleyerek "Rosturizm ve Rusya yönetimi, vatandaşlarımızın yurtdışına çıkarlarını yapay şekilde kısıtlamayı düşünmüyor" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 1 Ocak 2021’den itibaren yabancılar tarafından Rusya’ya girişlerde kullanılabilecek elektronik vizelerin verilmesine yönelik yasa tasarısının kabulü için gerekenlerin yapılması talimatı vermişti.

Mevcut elektronik vize Uzak Doğu, Kaliningrad bölgesi ve St. Petersburg’a girişlerde kullanılabiliyor.

Söz konusu tasarı uyarınca elektronik vizenin diplomatik, hizmet, umumi ve başka vize türleri gibi ayrı bir vize kategorisi olarak tanımlanması; ayrıca bu vizenin tek girişli olarak 60 günlük süre içinde Rusya’da 16 güne kadar kalma olanağı verecek şekilde düzenlenmesinin kararlaştırılması öngörülüyor.

Elektronik vizeler, özel bir internet sitesi üzerinden iletilen başvuru sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı kararı doğrultusunda verilecek. Vizenin sonuçlanma süresinin ise en fazla 4 iş günü olması bekleniyor.