Putin, Rus ordusunun ana katedralinde: Rusya’nın güvenliği eksiksiz sağlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Haziran 1941’de Nazi ordusunun SSCB’ye saldırmasıyla 27 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı Anı ve Keder Günü’nde Rusya ordusunun Moskova bölgesindeki ana katedralini ziyaret etti. Rus lider, ülkenin güvenliğinin eksiksiz sağlandığını belirtti.

Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı zaferin 75. yıldönümü onuruna, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ana tapınağı olarak Moskova bölgesindeki Patriot parkında inşa edilen İsa’nın Dirilişi Katedrali ve ‘Hatıra Yolu’ müze kompleksindeki ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Anı ve Keder Günü çerçevesinde konuşan Putin, “Yeni nesil asker ve subaylarımız geleneklerimize bağlılıklarını muhafaza ederek kendilerine verilen görevleri layığıyla yerine getiriyor. Bizler de biliyoruz ki devletin savunma kabiliyeti ve güvenliği eksiksiz sağlanıyor” dedi.

Cesaret, adanmışlık, şeref ve vatana karşı sonsuz sevgiyi askerlik görevinin temel unsurları olarak nitelendiren Putin, bunların, Rus ordusunun Rusya’nın bin yıllık tarihine uygun şekilde görevini sürdürmesini sağlayan belirleyici değerler olduğunu ifade etti.

‘Rusya vatandaşları için Büyük Vatan Savaşı’nın hatırası kutsaldır’

Putin, “Biz, Rusya vatandaşları için Büyük Vatan Savaşı’nın, Zafer yolunda var gücüyle savaşan ve ölen herkesin hatırası kutsaldır” diye konuştu.

Anı ve Keder Günü’nde Rusya’nın, tarihinin en acı ve dramatik sayfalarından biri olan, savaşın başlangıç tarihi 22 Haziran 1941’e döndüğünü belirten Putin, “Savaş zamanlarında yaşadığımız sınavlar halkımızın inanılmaz gücü ve dirayetini, sarsılmaz cesaret örneklerini, gerçek vatanseverliğini ve atalarımızın vatanı korumamız yönündeki talimatlarına adanmışlığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Putin, savaşta ölenlerin anısına ithafen yapılmış olan anıtın önüne çiçek bıraktıktan sonra da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.