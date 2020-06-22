Putin: İşim uzadığı için sık sık geceyi Kremlin’deki odamda geçiriyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zaman zaman çalışmak için Kremlin’de gece saat 02.00’ye kadar kalması gerektiğini, sık sık da geceyi orada geçirdiğini ifade etti. Rus lider, gazetecilere gösterdiği gizli odasında da daha çok belgeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Vladimir Putin, “İşim bazen çok geç bitiyor. Gece iki-iki buçuğa kadar sürüyor” dedi.

Geceyi sık sık Kremlin’deki dinlenme odasında geçirmek zorunda kalıp kalmadığını yanıtlayan Putin, “Neredeyse her zaman” karşılığını verdi.

Putin’in belgeler üzerinde çalıştığı gizli odasında babasının fotoğrafı var

Putin, Rossiya-1’den gazetecilerle Kremlin’deki çalışma odasında bir araya geldi.

Putin, bu bölümün sadece televizyonlarda görülen resmi görüşme bölümünden ibaret olmadığını; burada ayrıca yemek, dinlenme odası ve belgeler üzerinde çalıştığı başka bir odanın da bulunduğunu ekledi.

Gazetecileri belgeler üzerinde çalıştığı küçük odaya götüren Putin, hazırlık yapmadığı ve içeride çalışma ortamı bulunduğuna dair önceden uyardı.

Söz konusu odayı daha önce kimsenin görmediğini belirten Rus lider, “Burada işle ilgili görüşmelerimi yapıyor, genel anlamda ise belgeler üzerinde çalışıyorum” dedi.

Rus lider odada bulunan ve babasının Sivastopol’de bir denizaltıda görev yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafını da gösterdi.