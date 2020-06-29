Rostec: Rus amfibik uçakları Türkiye’de görevlerinin başında

Roctec’in Twitter açıklamasında, iki Be-200CHS amfibik uçağın orman yangınlarının yayılımının önlenmek için Türkiye’ye vardığı kaydedildi.
Russian amphibias are on duty in Turkey— Rostec Сorporation (@Rostec_Russia) June 28, 2020
Two Be-200CHS amphibious aircraft arrived in the Republic of Turkey to begin preventing the spread of forest fires in the territory of the state.
Photo: UAC pic.twitter.com/BNU2bIHued
Be-200 uçakları, Türkiye tarafından satın alınmadı. Uçakların dört ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum’da olası yangınların söndürülmesinde görev almak için geçici olarak ülkede bulunacağı belirtiliyor.
Rusya’da yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları ile devriye görevlerinde kullanılan Be-200 amfibi uçakları, depolarında 12.000 litre su taşıyabiliyor.
Uçakların Türkiye’ye haziran ortasında gönderildiği açıklanmıştı.
Amfibi, uçakların hem karaya hem de suya iniş yapabileceği anlamına geliyor.
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