Rostec: Rus amfibik uçakları Türkiye’de görevlerinin başında

Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Roctec, Rus yapımı Be-200CHS tipi amfibik uçakların orman yangınlarını söndürmek için Türkiye’de görevde olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

Roctec’in Twitter açıklamasında, iki Be-200CHS amfibik uçağın orman yangınlarının yayılımının önlenmek için Türkiye’ye vardığı kaydedildi.

Russian amphibias are on duty in Turkey



Two Be-200CHS amphibious aircraft arrived in the Republic of Turkey to begin preventing the spread of forest fires in the territory of the state.



Photo: UAC pic.twitter.com/BNU2bIHued — Rostec Сorporation (@Rostec_Russia) June 28, 2020

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Be-200 uçakları, Türkiye tarafından satın alınmadı. Uçakların dört ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum’da olası yangınların söndürülmesinde görev almak için geçici olarak ülkede bulunacağı belirtiliyor.

Rusya’da yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları ile devriye görevlerinde kullanılan Be-200 amfibi uçakları, depolarında 12.000 litre su taşıyabiliyor.

Uçakların Türkiye’ye haziran ortasında gönderildiği açıklanmıştı.

Amfibi, uçakların hem karaya hem de suya iniş yapabileceği anlamına geliyor.