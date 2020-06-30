Rusya Soruşturma Komitesi'nden Türkiye'de ölen Rus turistlerle ilgili sorunun çözümlenmesi çağrısı

Rusya Soruşturma Komitesi, geçen yıl ölen Rus turistlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'ye gönderdikleri yasal yardım taleplerinin yerine getirilmediğini belirtti. Bu sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin Youtube kanalından yapılan açıklamada, "Türk yetkili organlar, bu vakaların soruşturulması konusunda Rusya’nın yasal yardım başvurularını yerine getirmiyor. Bu yasal sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türk adli tıp kanununa göre, doku örneklerinin raf ömrü bir yıldır. Dört hafta sonra artık talep edilecek bir şey kalmayacak" ifadelerine yer verildi.

Geçen yılın temmuz ayında 16 yaşındaki bir Rus turist tatil yaptığı Alanya’da hastaneye kaldırılmış ama peritonitten olduğu tahmin edilen sebepten dolayı hayatını kaybetmişti.

Daha sonra ağustos ayında, Bodrum’daki bir otelin havuzunda kolunu boruya kaptıran 12 yaşındaki bir Rus turist de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Aynı ay Alanya'daki su parkının havuzunda yüzerken komaya giren 19 yaşındaki bir Rus genç kız komaya girmiş, Rusya'ya nakledildikten sonra ölmüştü.

Eylül ayında 5 yaşındaki bir Rus turist de Alanya’daki otelin havuzunda boğulmuştu.