Putin anayasa değişikliği için oyunu kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anayasada bir dizi reform yapılmasını içeren anayasa değişikliği oylaması için seçim merkezine gidip oyunu kullandı.

Rusya Devlet Başkanı anayasal değişiklik oylaması için seçimlerde de oyunu kullandığı Rusya Bilimler Akademisi binasındaki seçim merkezine gidip oy verdi.

Rusya lideri oyunu kullanmasının öncesinde ya da sonrasındaysa herhangi bir açıklama yapmadı.

Владимир Путин сегодня примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию и проведет в видеоформате «саммит по Сирии» - пообщается с президентами Турции и Ирана pic.twitter.com/1pmR7ue24S — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 1, 2020

​Putin oylamanın son gününün hemen öncesinde dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaysa halka sandığa gidip oy kullanma çağrısı yapmış, Rusya’nın değerlerinin garantisi olacağını söylediği anayasal değişikliklerin istikrarın da koruyucusu olacağı mesajını vermişti.

Bunun yanında Putin’in oyunu verirken tıbbi maske ya da lateks eldiven giymediği gözlendi.

Путин показал паспорт, взял одноразовую ручку и проголосовал. pic.twitter.com/DiYZ8vyQgM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 1, 2020

​Kabul edilmeleri halinde Rusya anayasasında 1993’ten sonra yapılacak ilk büyük reformları içeren düzenlemeler için yapılan oylama, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkede bir haftadır sürüyor.

Seçim merkezlerinde kalabalıklar oluşmaması adına böyle bir tedbir alınmıştı.

Rusya’da parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi ile sosyal alanda bir dizi düzenlemeyi içeren anayasal değişiklik teklifi, ülkede şimdiye dek devlet başkanlığı yapmış olanların görev sürelerinin de sıfırlanmasını öngörüyor.

Zira mevcut anayasa iki dönemin ardından üçüncü bir dönem bir kişinin devlet başkanlığına aday olamayacağı maddesini içeriyor. Bu madde kabul edilmesi halinde yeni anayasada da korunacak.

Ancak görev süresinin sıfırlanması, ikinci devlet başkanlığı dönemi 2024’te sona erecek olan Rusya lideri Putin’in, istemesi halinde bu tarihten sonra yeniden aday olabileceği anlamına geliyor.