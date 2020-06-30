Putin, anayasa reformu oylaması nedeniyle halka seslendi: Oy kullanın, her bir oy mühim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde devam eden anayasal değişiklik oylaması nedeniyle halka sesleniş konuşması yaptı. Herkesin oy kullanmasını isteyen Putin, "Her bir oy mühimdir" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin ülkesindeki anayasa reformu oylamasının son günü olan 1 Temmuz'un hemen öncesine denk gelen ulusa sesleniş konuşmasında, “Beraber olduğumuzda kritik mahiyetteki en güç görevlerin dahi üstesinden gelebiliriz” mesajını verdi.

Putin, Rusya vatandaşlarına hitaben, “Anayasa değişiklikleri için oy kullanmanız, yaşamak istediğiniz ülke için oy kullandığınız anlamına gelir” dedi.

Desteklemeleri hâlinde anayasada yapılacak düzenlemelerin, halkın değerleri koruyacak bir teminat olacağını söyleyen Rusya lideri, herkesten oy kullanmasını istedi: “Her bir oy mühimdir.”

Ayrıca Putin, yeni anayasa metninin sadece halk tarafından desteklenmesi hâlinde yürürlüğe gireceğini de belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, arka planında Rjev kentindeki Sovyet Askeri Anıtı’nın yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

“Biz bugün barış içinde yaşayabilelim, çalışabilelim, sevebilelim, yaratabilelim ve Rusya’yla gurur duyabilelim diye binlerce Sovyet askeri Rjev’de çarpıştı. Biz de onların varisleri olarak sona erdirilemeyecek bu bin yıllık tarihi yoldan gitmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur.”