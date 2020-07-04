ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine verilecek yanıta ilişkin Ryabkov'dan açıklama: Tüm seçenekler masada

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı alması sonrası Rusya'nın tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve alınacak kararın anlaşmadaki diğer ülkelerin tutumuna bağlı olacağını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Sergey Ryabkov, "ABD, 22 Kasım'da anlaşmadan çekildiğinde atacağımız adımlara ilişkin seçenekler açık. Şu anda çizgimizi daha fazla somutlaştırmaya hazır değiliz. Büyük ihtimalle, anlaşmadaki diğer ülkelerin nasıl davranacağına ve anlaşmanın geleceğiyle ilgili ne ölçüde sorumluluk alacaklarına bağlı olacak. Sadece beyan boyutunda değil, uygulamada da Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili durumdan endişe duyduklarını, silah kontrolü mimarisini yıkmayı ana hedefi olarak gören ABD'nin yolundan gitmeyeceklerini göstermeli" dedi.

Ryabkov, diğer ülkelerin ABD'nin baskısıyla Washington gibi hareket etmeleri halinde, Moskova'nın bunu istememesine rağmen Açık Semalar Anlaşması'nın domino etkisiyle çökeceği uyarısında bulundu.

Üye ülkelerin dışişleri bakanları görüşecek

Ryabkov, ABD'nin çekilme kararının görüşülmesi için 6 Temmuz Pazartesi günü, anlaşmaya üye ülkelerin dışişleri temsilcilerinin video konferans toplantısı yapacağını belirterek konferansta Rusya'yı kendisinin temsil edeceğini ekledi.

Rus yetkili, konferansın Rusya'ya suçlamaların yöneltileceği bir mecraya dönüşmesine izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Her çekilmede olduğu gibi Rusya'yı anlaşmayı istismar ve ihlal etmekle suçlamış bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yaz sonunda imzaladığı 2019 bütçesiyle Rusya ile Açık Semalar Anlaşması ve 2010'da imzalanan Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması'nı dondurmuştu.

Türkiye dahil 35 ülke imzacı

Türkiye dahil 35 ülkenin taraf olduğu Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında eski Doğu ve Batı Bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanmış ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu.

2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşu yaparak askeri eylemlerle ordular hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyor.