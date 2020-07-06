Kremlin: Ayasofya tartışmaları Türkiye’nin iç meselesi, ancak karar alınırken önemi göz önünde bulundurulmalı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin olarak, bunun ‘Türkiye’nin iç meselesi olduğunu’ belirtti, ancak bu konuda bir karar alırken Türk hükümetinin Ayasofya’nın önemini göz önünde bulunduracağını umduklarını söyledi.

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi tartışmaları sorulduğunda, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu konuda yorum yapamayız, zira bu Türkiye Cumhuriyeti’nin iç meselesi” cevabını verdi.

Ancak Peskov, “Sadece şunu söyleyebilirim ki (bir karar alınırken) tabii ki Ayasofya’nın dünya mirası statüsünün göz önünde bulundurulacağını umuyoruz” diye ekledi.

“Ayasofya tabii ki, Rusya’dan giden turistler dahil, tüm ülkelerden Türkiye’ye giden turistlerin çok beğendikleri bir şaheser. Turistik değerinin yanında, Ayasofya’nın çok derin bir kutsal ve manevi değeri bulunmakta” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, “Bu sebeplerle Türk meslektaşlarımızın bunların tümünü göz önünde bulunduracaklarına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Daha önce, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yazılı bir açıklama yayınlayıp Türk hükümetine Ayasofya’nın müze statüsünü koruma çağrısı yapmıştı.

Заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с ситуацией относительно Святой Софииhttps://t.co/D8fNwOIBK7 pic.twitter.com/9qudhQgmeb — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) July 6, 2020

​Rusya Dışişleri’nden de Ayasofya’nın dünya mirası olduğunun göz önünde bulundurulması çağrılarını içeren açıklamalar gelmişti.