Peskov: ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım 2'ye yönelik tehditleri haksız rekabet oluşturuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında TürkAkım'ın ikinci koluna ve Kuzey Akım 2'ye ilişkin yaptırım uygulama tehdidinde bulunmasının, Avrupalı şirketlere yönelik kaba baskı ve haksız rekabet teşkil ettiğini söyledi.

Dmitriy Peskov, ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım 2 ile ilgili yaptırımlarına ilişkin olarak, "Bu, olumsuz tezahürlerin devamı, çeşitli kısıtlamalar uygulamaya yönelik kaba politikanın devamı, Rus şirketler de dahil olmak üzere Avrupa iş dünyasına kaba baskı uygulanmasıdır" dedi.

Washington'un tutumunda haksız rekabet unsurunun da bulunduğunu söyleyen Peskov, ABD'nin Avrupalılara daha pahalı gazı daha elverişsiz koşullarda satın almalarını dayatmak için haksız rekabete devam ettiğini vurguladı.

Peskov, Rus işadamı Yevgeniy Prigojin ile alakalı oldukları iddiasıyla üç Rusya vatandaşıyla beş şirketin yaptırım listesine alınmasını da değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü, "Rusya vatandaşlarına, Rus tüzel kişiliklerine yönelik her türlü yaptırıma son derece olumsuz bakıyoruz" diye konuştu.

'Putin, BM Genel Kurulu'na katılmayı planlamıyor'

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylül ayındaki BM Genel Kurulu'na katılmayı ancak orada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeyi planlamadığını söyledi.

Rusya'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım ile Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 2 projesine müdahil ülkelere sert tehditlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Çekilmemenin sonuçları olur” diye seslenmişti.