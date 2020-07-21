Rusya, yıl sonuna kadar 200 milyon koronavirüs aşısı üretebilecek: Klinik testlerin üçüncü aşamasına Türkiye de dahil

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın koronavirüs aşısının üretimine ağustos ayında başlayabileceğini söyledi. Dmitriyev, testlerin üçüncü aşamasına Türkiye’nin de dahil edileceğini, yıl sonuna kadar 200 milyon aşı üretilebileceğini ifade etti.

Kirill Dmitriyev, koronavirüs aşısıyla ilgili, “Klinik testlerin ilk aşaması başarıyla tamamlandı, ikinci aşama da 3 Ağustos’ta tamamlanacak. Daha sonra da hemen Rusya’da ve bazı ülkelerde, aşıya yönelik testlerin üçüncü aşamasına geçilecek” açıklamasında bulundu.

Dmitriyev, Rusya’daki düzenleyici kuruluşlardan ağustosta onay beklediklerini ve hemen sonrasında seri üretime başlamayı planladıklarını kaydetti. Dmitriyev, diğer partner ülkelerden onayları da eylül ayında almayı beklediklerini ifade etti.

‘Türkiye ve diğer ülkelerden 100 kişi testlerde yer alacak’

Kirill Dmitriyev’e göre üçüncü aşama klinik testler Ortadoğu’da da gerçekleştirilecek. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika ülkeleri ve başka ülkelerden 100 kişi testlerde yer alacak.

‘Diğer ülkelerle birlikte 200 milyon aşı üretilebilir’

‘Seri üretim olası ikinci dalgayı önleyebilecek’

Kirill Dmitriyev, Rusya’nın yıl sonuna kadar aşı üretebileceğini, dünyanın dört bir yanından partner ülkelerle birlikte sayınına ulaşabileceğini ekledi.

Dmitriyev, “Aşının seri üretimi salgının olası ikinci dalgasını önleyebilecek. Öncelikli olarak da Rusya’daki ihtiyacı kapatacağız” dedi.

Dmitriyev, 2021 yılında da 3 milyar dozdan fazla aşı üretileceğini, bunun dünyaya virüsle etkili biçimde mücadele etme olanağı vereceğini vurguladı.

Dmitriyev, üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir virüs grubu olan adenovirüs temelli aşıların 1980’li yıllardan beri geliştirildiğini ve genel olarak güvenli olduğu açıklamasını da yaptı.

45 yaşındaki Dmitriyev, kendisine de aşı yapıldığını, ilk aşılamadan 20 gün sonra stabil bağışıklık geliştirdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testlerin tamamlandığı bildirilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.