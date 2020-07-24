Önde gelen Rus tur operatörleri Türkiye’ye turist göndermeye hazır

Önde gelen Rus tur operatörleri Intourist, Anex Tour ve TUI Rusya temsilcileri, Türkiye'ye turist göndermeye hazır olduklarını belirtti.

TUI Rusya basın servisinden yapılan açıklamada, “Sistemimizde Türkiye’ye tur rezervasyonları yapılabiliyor. Ayrıca, sistemimizde İstanbul üzerinden yapılacak turlar yer alıyor, bu nedenle 1 Ağustos'tan itibaren uçmaya hazırız” ifadelerine yer verildi.

Anex Tour’dan yapılan açıklamada ise “Ağustos ayı fiyatları sitede mevcut, bu nedenle bilet satışı ve operasyonel faaliyetleri yeniden başlatmaya hazırız” dendi.

Tur şirketleri ayrıca, Türkiye'ye charter uçuşların yeniden başlatılması şartlarına ilişkin Rus makamlardan gelecek açıklamayı bekliyor.

Intourist basın servisinden konuyla ilgili açıklamada, “Uçuş programındaki ilk charter uçuş tarihleri onaylandığı anda turist göndermeye başlayacağız” ifadesi kullanıldı.