Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Beyrut’ta dün akşam meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Lübnan’a yardım amacıyla gönderilen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait 5 uçaktan biri olan ilk yardım uçağı Beyrut’a iniş yaptı.

Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Lübnan’a 5 uçakla bir seyyar hastane, doktorlar, kurtarma ekipleri ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları ile koronavirüs tespiti için bir laboratuvar gönderileceğini, uçaklardaki tüm uzmanların koronavirüs salgını nedeniyle özel giysiler ve koruyucu ekipmanlar kullanacağını açıklamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait ilk yardım uçağı Beyrut'a indi https://t.co/GZIx6YQR5O pic.twitter.com/fJIoiVnDtA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2020

​Bakanlık, Beyrut’a toplamda 5 uçakla 150 uzmanın gönderilmesi planlandığını belirtmişti.

İlk yardım uçağının Beyrut’a indiğine dair bir açıklama da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın dairesinden geldi.

Açıklamada, “Sukhoi Superjet uçağı saat 20.24’te Lübnan’a iniş yaptı” ifadelerine yer verildi.

Rusya’dan Beyrut'a kurtarıcıları ve psikologları taşıyan 2 yardım uçağı daha gitti https://t.co/fDPDvnwCvv pic.twitter.com/8Gi6zVJhOm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2020

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