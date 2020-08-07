Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısının sağlığa zararlı olup olmadığı açıklandı

Rusya’da tescil edilecek ilk koronavirüs aşısını geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin Direktörü Aleksandr Gintsburg, aşının içinde bulunan koronavirüs partiküllerinin organizmaya zarar veremeyeceğini ifade etti.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Aleksandr Gintsburg, geliştirdikleri koronavirüs aşısında adenovirüs temelinde oluşturulan cansız partiküllerin kullanıldığını belirtti.

Gintsburg, “Canlı parçacıklar kendi türünden başka bir parçacık üretebilen parçacıklar oluyor. Bunlar ise çoğalamıyor” ifadelerini kullandı. Gintsburg, bu nedenle aşının sağlığa zarar verebileceği konusunda endişe duymak için bir önkoşul olmadığını kaydetti.

Gintsburg’a göre, koronavirüs partikülleri nedeniyle en fazla rahatsızlık hissi söz konusu olabilir, zira yabancı bir antijen enjekte edildiğinde organizmanın bağışıklık sistemi güçlü bir şekilde çalışmaya başlıyor. Bazı kişilerde de doğal olarak bu koşullarda yüksek ateş durumu gözleniyor.

Gintsburg, “Aşının klinik testleri sırasında da gönüllülerin ateşi 37, bazen de 38 dereceye kadar çıktı, ancak bu sorun parasetamol tableti alınarak çözülebiliyor” dedi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, Gamaley koronavirüs aşısının 12 Ağustos’ta tescil edileceğini söylemişti. Enstitünün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos’ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.

‘Aşının bileşeninin değiştirilmesinin gerekip gerekmeyeceği daha sonra belli olacak’

Gintsburg, koronavirüs aşısının antijenik bileşimini her yıl değiştirmenin gerekip gerekmeyeceğinin veya tek bir aşının yeterli olup olmayacağının ancak 1.5-2 yıl içinde öğrenilebileceğini ifade etti.

Gintsburg, aşının bileşeninin grip aşısında olduğu gibi her 2-3 senede bir ya da her yıl değişme olasılığının da, RNA içeren kızamık virüsüne karşı geliştirilen aşıdaki gibi aynı kalabilme olasılığının da bulunduğunu kaydetti.

Gintsburg, “Görünüşe göre, kızamık virüsü hiç değişmedi. Doğal olarak aşı da aynı kalacak. (Koronavirüsle ilgili) Oluşacak dönüşümün de böyle olmasını umuyorum, ancak maalesef kendi yasaları doğrultusunda hareket edecek ve biz henüz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Neler olacağını 1.5-2 yıl içinde göreceğimizi düşünüyorum" dedi.