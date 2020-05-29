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    Koronavirüs aşı çalışmaları

    İsrailli immünolog: Kovid-19 aşısı grip aşısının benzeri olacak

    © REUTERS / CARL RECINE
    Koronavirüs salgını
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    İsrail'deki Hadassah Tıp Merkezi Hastane Bölüm Başkanı Prof. Jacob Berkun, dünya çapında onlarca araştırma laboratuvarı tarafından geliştirilmeye çalışılan Kovid-19 aşısının, hastalığın semptomlarını hafifleten, ancak onu engellemeyen grip aşısı gibi olacağını söyledi.

    İsrailli immünolog, bilim insanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı bulmaları, güvenliği ve etkinliğini kanıtlayabilmeleri halinde bile mevsimsel grip aşısında olduğu gibi hastalığa karşı yüzde yüz koruma sağlayamayabileceğini belirtti.

    Sputnik’e konuşan Prof. Jacob Berkun"Tabii ki, herkes enfeksiyonu tamamen önleyecek bir aşı geliştirmeye çalışıyor, ancak bu her zaman gerçekçi değil. Aslında, bu tür bir aşı zaten bulunmuyor. Büyük olasılıkla, virüs mutasyona uğradığı için mevcut grip aşısına benzer bir aşı olacaktır. Zaten değiştiğini görüyoruz, ama bir şey söylemek için henüz çok erken" dedi.

    Aşı geliştiricilerinin farklı yollar izlediğini ve her birinin avantajları ve dezavantajları olduğuna vurgu yapan Berkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tamamen farklı teknolojiler, üzerinde çalışıyorlar, hem RNA hem de DNA nükleer asitleri ya da virüsün parçacıkları veya fragmanları üzerinde. Böyle bir rekombinant protein var, insan vücuduna sokulan proteinin bir parçasıdır. Bir de zayıflamış virüs üzerinde çalışanlar var, bilinen kızamıkçık veya kızamık aşıları gibi etkili olduğu varsayılıyor, çünkü gerçek bir hastalık gibi görünüyor, ancak teknolojik olarak yapılması daha zor ve kontrol etme süresi çok daha uzundur. İnaktive ve sentetik virüs üzerinde çalışan merkezler de var."

    Aşı arayışının farklı ülkelerde sürdüğünü ve bazı laboratuvarların insan üzerindeki testlerin ilk aşamasına geçtiğini belirten Berkun, tüm bunların hala aşının ne kadar etkili olacağını yargılamaya izin vermediğini şu sözlerle ifade etti:

    "Bilmediğimiz henüz çok şey var. Aşı geliştirme konusunda birçok araştırma enstitüsü çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, yüzden fazla ilaç test ediliyor. Kovid-19’dan iyileşen insanlarda doğal bağışıklığın ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediğimiz için, aşının da ne kadar etkili olacağını bilmiyoruz. Bugün için daha yanıtlanması gereken çok soru var."
    Etiketler:
    Grip aşısı, Semptom, Aşı, Kovid-19, Koronavirüs, İsrail
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