Rus turizmciler Türkiye'ye talebin kadife sezonunda artmasını bekliyor

Sputnik'e konuşan Osipova, "Türkiye'ye olan tatil talebi yavaş yavaş artıyor, uçaklar tamamen dolu olarak uçuyor. Ancak, şimdiye kadar Türk otelleri, yetkililerin kararı nedeniyle yüzde 50-60 doluluk oranıyla çalışıyor. Bu durum, tesis sahiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Osipova, şu ana kadar tüm otellerin 'güvenlik sertifikası' almadığını ancak turistleri kabul etmeye başladığını belirterek, şunlar söyledi:

"Turistleri ağırlamaya başlayan otel sayısının, gerekli güvenlik önlemlerini almaları koşuluyla, kademeli olarak artacağını ve doluluk oranlarının yükseleceğini umuyoruz. Bu durum, Eylül-Ekim 2020’de Rusya'dan turist akışının artmasını sağlayacaktır. Türkiye'ye kadife sezonu için talebin oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz."