Lavrov: ABD uluslararası yükümlülüklerini üzerinden atmaya çalışıyor

Lavrov, Rossiya televizyonuna açıklamasında, “ABD idaresinin bir dizi son adımı, tüm uluslararası çok taraflı yükümlülüklerinden kurtulmak için her şey yapma niyetinde olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Washington’un sınır ötesi yaptırımlara başvurmasının bu niyeti açıkça ortaya çıkardığını kaydeden Lavrov, “ABD, Çin’in, sadece daha fazla satıp daha az aldığı için tehdit oluşturduğuna karar verirse, hemen yaptırım uyguluyorlar. ABD, İran’ın nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getirse de onların görüşüne kötü davrandığına karar verirse, ki başka hiçbir ülke böyle düşünmüyor, İran’a karşı yaptırım uyguluyorlar” dedi.

Aynısının Venezüella için de geçerli olduğunu söyleyen Lavrov, bu ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “cezalandırılmayı hak ettiğine” karar veren ABD’nin ona karşı yine yaptırıma başvurduğunu hatırlatarak, “Sonra dünyanın geriye kalan tüm ülkelere, ABD’nin tecrit etmek istediği ülkelerle ticaret yapma cesaretini göstermemelerini talep ediyorlar” diye ekledi.