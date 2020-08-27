FSB, Stratejik Füze Kuvvetleri’ndeki bir Ukrayna casusunu yakaladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Barnaul kentinde Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nde Ukrayna için casusluk yapan bir askeri yakaladı.

FSB, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’ndeki bir Ukrayna casusunun açığa çıkarıldığını açıkladı. İncelemelere göre, söz konusu kişi Ukrayna Savunma Bakanlığı’na gizli bilgiler veriyordu.

Şu anda vatana ihanet şüphesiyle gözaltında olan asker, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Konuyla ilgili başka ayrıntıya ise yer verilmedi.

ФСБ разоблачила украинского шпиона в РВСН https://t.co/XXyDsjfwr4 pic.twitter.com/gzrZRTIxPY — РИА Новости (@riabreakingnews) August 27, 2020

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