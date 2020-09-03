Miller: Gazprom, Sibirya'nın Gücü-2'nin tasarım çalışmalarına başladı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya'nın batı ve doğusundaki gaz transfer sistemlerini birleştirecek ve Çin'e gaz ihracatı imkanını artıracak olan Sibirya'nın Gücü-2 boru hattının tasarım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gazprom'da yapılan bir toplantıda konuşan Miller, "Bu yıl sizlerle yeni boru hattı Sibirya'nın Gücü-2'nin tasarımına başladık. Bu hattın amacı, ülkemizin doğu ve batısındaki gaz transfer sistemlerini birleştirmek. Elbette bu, elimizdeki imkanları artıracak ve Doğu Sibirya'daki bölgelere gaz temini için gereken bazı koşulları sağlayacak" dedi.

Miller, Sibirya'nın Gücü-2 ile Moğolistan üzerinden Çin'e 50 milyar metreküpe kadar gaz tedarik edebileceklerini ve Rusya'nın bazı bölgelerine gaz temin edebileceklerini kaydetti.

Şu anda faal bulunan Sibirya'nın Gücü boru hattı hakkında da konuşan Miller, bu hattın sorunsuz bir şekilde çalıştığını, Çin'e sevkiyatların takvime uygun şekilde devam ettiğini ve hacimlerin kademeli olarak arttığını ekledi.

Aralık 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus gazını Çin'e taşıyacak olan 50 milyar euro'luk Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattını devreye almıştı. Gazprom, 2020 yılında bu hat üzerinden 5 milyar metreküp, 2021 yılında 10 milyar metreküp, 2022 yılında 15 metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor. 38 milyar toplam hacme 2025 yılında ulaşılması öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Mart’ta Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı ile ilgili fizibilite ve etüt çalışmalarına başlanması talimatını vermişti.

Rusya’nın kuzeyindeki Yamal-Nenetsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde üretilen doğalgaz Sibirya’nın Gücü-2 boru hattı üzerinden Batı Çin’e ulaşabilecek.