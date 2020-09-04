Rusya Soruşturma Komitesi'nden Navalnıy'a yönelik cinayet teşebbüsü iddiasını inceleme talimatı

Almanya, yapılan analizlerin Aleksey Navalnıy'ın Noviçok maddesiyle zehirlendiğini gösterdiğini öne sürerken Rusya'da bir bölge idaresi Navalnıy'a yönelik cinayet teşebbüsü olup olmadığını araştıracak.

Moskova Basman Mahkemesi Hakimi Yevgeniya Nikolayeva'nın açıklamasına göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy'a saldırı düzenlendiğine dair dilekçenin incelenmesi için Batı-Sibirya Ulaştırma Müdürlüğü'ne talimat verdi.

İnceleme kararı, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Avukatı Vyaçeslav Gamadi'nin Soruşturma Komitesi'ne 'cinayete teşebbüs ve bir sivil toplum temsilcisinin canına kast' hakkında dilekçe vermesini izliyor.

Gamadi, Soruşturma Komitesi'nin genel merkezinin inceleme için Batı-Sibirya Ulaştırma Müdürlüğü'ne talimat vermek yerine incelemeyi bizzat yapması gerektiğini savundu.