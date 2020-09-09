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    İngiltere’de geliştirilen koronavirüs aşısının denemelerine ara verilmesi hakkında Rusya’dan açıklama

    © REUTERS / POOL New
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (396)
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202009091042807921-ingilterede-gelistirilen-koronavirus-asisinin-denemelerine-ara-verilmesi-hakkinda-rusyadan-aciklama/

    Rusya’da geliştirilip onaylanan yeni tip koronavirüs aşısı Sputnik V’nin finansörü olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF), İngiltere’de geliştirilen koronavirüs aşısının klinik araştırmalarında bir kişide ciddi yan etkiler görülmesi üstüne denemelere ara verilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

    İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren AstraZeneca şirketinin, klinik araştırmalar esnasında bir kişide ciddi yan etkiler görülmesi üstüne aşının denemelerine ara vermiş olması hakkında, sorular üstüne RDİF’ten bir açıklama yayımlandı.

    Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “RDİF, Sputnik V aşısının üretiminin finansörü olarak, AstraZeneca şirketinin geliştirdiği aşının klinik araştırmalarının durdurulması konusunda bir yorum yapmayacaktır.

    Ancak bu konuda, RDİF Başkanı Kirill Dmitriyev’in daha önce yazmış olduğu bir yazıya dikkatinizi çekmek isteriz. Söz konusu yazıda Dmitriyev, maymunların adenovirüs vektörleri ya da mesajcı-rnalar gibi yeni ve üstünde çok çalışılmamış aşı geliştirme yöntemleri ile karşılaştırıldığında, insanın adenovirüs vektörleri konusunda çok daha geniş bir bilgiye sahip olunduğunu belirtmişti.

    Sputnik V aşısının geliştirilmesinde kullanılmış olan insan adenovirüs vektörlerinin güvenli olduğuysa on yıllar boyunca yapılmış 250’yi aşkın klinik araştırmada kanıtlanmıştır. Söz konusu vektörler, aşının oluşturulması esnasında genetik maddenin aktarımında insanlar için kat be kat daha uygun bir platform yaratmaktadırlar. Zira insanlar, insan adenovirüsleri ile binlerce yıldır aynı anda var olmuşlardır. Üstünde çalışılmış insan adenovirüs vektörlerinin tersine, maymun adenovirüsleri ile mesajcı-rna vektörleri konusunda uzun süreli araştırmalar bulunmamaktadır.”

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (396)
    Etiketler:
    Kirill Dmitriyev, AstraZeneca, Sputnik V, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Rusya, İngiltere, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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