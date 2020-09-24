Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Kentte koronavirüsle ilgili durum zorlaşıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında Sobyanin, "Vaka sayısındaki artışın yanı sıra, hastaneye kaldırılan kişi sayısında da büyük artış görüyoruz. Bu artık şaka değil. Bu, durumun zorlaştığı anlamına geliyor. Korunmak, doktorların taleplerine uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Moskova Belediye Başkanlığı'ndan bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında kent yönetiminin kent ekonomisini kapatma niyetinde olmadığını söyledi.

Kaynak, "Ekonomiyi ne şimdi ne de ekimde kapatma planlanlıyor" dedi.