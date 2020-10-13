Kadirov: Grozniy'de öldürülen militanlar yurtdışından geldi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bu sabaha karşı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile militanlar arasında silahlı çatışma çıktı. Çeçen güvenlik güçleri 4 militanı etkisiz hale getirdi.

Yaşanan gelişmeye ilişkin olarak Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nde terör örgütlerinin kökü çok uzun zaman önce kazındı. Bölgeye yurtdışından militanlar geldiğine dair bilgi, kolluk kuvvetleri tarafından tam zamanında elde edildi ve onların yakalanması için operasyon düzenlendi" dedi.

Yerel sakinlerin militanların yerinin tespit edilmesinde kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğuna dikkat çeken Kadirov, iki güvenlik görevlisinin 'şeytanlar' tarafından öldürüldüğünü ve Rusya Kahramanı Ahmet Hacı Kadirov Vakfı tarafından ailelerine her türlü yardımın sağlanacağını kaydetti.

Kadirov, etkisiz hale getirilen militanların bölgede bir dizi terör eylemi planladığının tespit edildiğini ve çok sayıda silah, mühimmat ve iletişim aracı ele geçirildiğini ekledi.