Rusya'da koronavirüs sebepli günlük can kaybında rekor artış

Rusya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 kişi artarak 22 bin 966'ya ulaştı. Pandeminin başından beri ülkede bir günde bu denli yüksek bir can kaybı kaydedilmememişti.

Rusya'nın yeni tip koronavirüsün yayılımıyla mücadele merkezinden gelen bilgiye göre son 24 saatte ülkede 244 koronavirüs pozitif hasta hayatını kaybetti. Bu, tüm pandemi boyunca kaydedilen maksimum can kaybı sayısı. Toplam can kaybı sayısı ise 22 bin 966'ya çıkmış durumda.

Ayrıca Rusya'da 13 bin 868 yeni vaka ile rekor sayıda günlük koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi, böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e ulaştı.

Salgının merkezi başkent Moskova'da son 24 saatte 4 bin 618 yeni vaka sayısı tespit edildi. Ardından St. Petersburg ise 557 yeni vaka ile ülkede ikinci sırada geliyor.

Son bir gün içinde koronavirüsü tamamen atlatan hasta sayısı 7 bin 550, iyileşenlerin genel toplamı ise 1 milyon 31 bin 785 kişi.

Artan vaka sayıları sebebiyle ülkenin bazı bölgelerinde ambulans ve hastane yatağı sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

Bölgelerin çoğunda yetkililer risk grubundaki insanlara izolasyon, maske takma kurallarını sıkılaştırma ve personelleri uzaktan çalıştırma yoluyla durumu iyileştirmeye yönelik tedbir tavsiyelerinde bulunuyorlar.