Bogdanov: Türkiye'yle görüşmelerde militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesi konusunu istişare ediyoruz

Türkiye'yle yapılan görüşmelerde Suriye ve Libya'daki militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesi konusunun ele alındığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın militanların çatışmaya dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdiğini ifade etti.

Gazetecilerin militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesi konusunun Türkiye'yle konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Evet, tüm konuları istişare ediyoruz" yanıtını verdi.

Bogdanov, bu istişareler sırasında Rus tarafı olarak militanların Dağlık Karabağ'a gönderilmesini kabul edilemez bulduklarını ifade ettiklerini vurguladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, bu ya verdiği bir demeçte "SVR’nin elindeki bilgiye göre, Ortadoğu’da savaşan uluslararası terörist örgütlerden paralı askerler faal bir biçimde çatışma bölgesine sürükleniyor. Söz konusu örgütler arasında El Nusra, Hamza Tugayları, Sultan Murat ve de aşırılık yanlısı Kürt gruplar da bulunuyor" demişti.

Türkiye ve Azerbaycan, militanların Dağlık Karabağ'a gönderildiğini kesin bir dille reddediyor.