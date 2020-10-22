Putin'den Rus yönetmen Mihalkov'a şampanyalı doğum günü tebriği: Mesai saati bitmemiş olsa da kadeh kaldırmak istiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 75 yaşına giren Rus yönetmen Nikita Mihalkov’un doğum gününü kutladı. Mesai saati bitmemiş olsa da Mihalkov için şampanya kadehini kaldırmak istediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüntülü olarak bağlandığı Rus Yönetmen Nikita Mihalkov’un doğum gününü kutladı.

Putin, “Mesai saati henüz bitmemiş olsa da sembolik olarak sizin şerefinize kadeh kaldırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mihalkov da Rus lidere aynı şekilde karşılık verdi ve kadehini kaldırdı.

Kremlin’in aktardığına göre, Putin, Mihalkov’a sağlık ve sanat alanında uzun yıllar diledi ve onu Rus kültürü için olduğu gibi dünya kültürü için de çok yetenekli ve seçkin bir figür olarak nitelendirdi.