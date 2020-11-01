Rus Büyükelçiliği, Ermenistan'da Rus sınır muhafızlarının öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı

Facebook sayfasından Rus sınır muhafızlarının Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin saldırıları sonucu öldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yapan Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki Rus sınır muhafızının ölümüne ilişkin aynı anda birkaç kaynakta yer alan ‘bilgi’ hakkında medya temsilcilerinin değerlendirme talebiyle bağlantılı olarak, sizleri bilgilendiriyoruz. Bu haber doğru değil. Medyayı bu tür asılsız bilgiler konusunda daha dikkatli ve özenli davranmaya çağırıyoruz."