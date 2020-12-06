Rusya'da 29 bin 39 koronavirüs vakası ile yeni rekor

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 29 bin 39 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bu, Rusya'da salgının başından beri elde edilen en yüksek rakam.

Dün 28 bin 782 olarak açıklanan vaka sayısıyla rekor kıran Rusya, bugün 29 bin 039 yeni vakayla hem ilk kez 29 binin üzerine çıktı hem de bu olumsuz rekoru bir kez daha kırdı.

Moskova 7512 vaka ile başı çekerken St. Petersburg 3753 vakayla başkenti izledi. Moskova Bölgesi'ndeki vaka sayısı 1295 olarak kaydedildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 770'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında düne göre azalma görüldü. Dün 508 olan ölü sayısı, bugün 450 olarak açıklandı. Rusya'daki toplam ölü sayısı ise 43 bin 134 oldu.

Koronavirüsü yenenlerin sayısı son 24 saatte 21 bin 342 arttı. Şimdiye dek sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 937 bin 738'e ulaştı.