Rusya'dan ABD'ye Kuril Adaları yanıtı: Sınırlarınızı ve 'kırmızı çizgilerinizi' bilin

Japon gazetesi Hokkaido Shimbun, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yayınlanan Green Card çekilişinin kurallarına göre Washington'un Güney Kuril Adaları'nda doğan kişileri Japonya vatandaşı olarak gördüğünü yazmıştı.

Japon basınına yansıyan haberler üzerine Twitter'dan bir açıklamaya yayınlayan Rus Dışişleri, "ABD'nin revizyonist ülke olduğunu gösteren bir kanıt daha mı gerekli? 1945 tarihli karara göre Kuril Adaları SSCB'ye verildi. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili şüphe oluşturuyor ve rövanşizmi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri, Twitter mesajında Kuril Adaları'nın Rusya toprakları olduğunu gösteren kırmızı çizgili harita ile söz konusu adaların SSCB'ye verildiğini gösteren anlaşmanın ilgili bölümünü paylaşarak "Sınırlarınızı ve 'kırmızı çizgilerinizi' bilin" diye vurguladı.

Нужно ещё одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм.



☝️ Знайте свои границы и «красные линии».👇 pic.twitter.com/bckJmbJaLD — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 6, 2020

​2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.