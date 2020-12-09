Rusya’da toplum bağışıklığı araştırmalarının üçüncü aşaması başladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) koronavirüse karşı toplum bağışıklığın yönelik araştırmaların üçüncü aşamasına başlandığını ifade etti.

Koronavirüs ve başka enfeksiyon hastalıklarıyla mücadeleye yönelik bir konferansta konuşan Popova, “Koronavirüse karşı toplum bağışıklığına yönelik araştırmaların üçüncü aşamasına şu anda başlanıyor” dedi.

Rusya’da dün açıklanan verilere göre, gün içinde koronavirüs vaka sayısı 26 bin 97 artarak 2 milyon 515 bin 9’a çıkmıştı.