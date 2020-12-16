'Rusya'da Kovid-19 vaka oranı istikrara kavuştu'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Anna Popova, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranının son bir haftada günlük ortalama 100 bin kişi başına 18 bin 200 kişi olduğunu dile getirdi.

Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada Popova, "Ancak bölgelere göre dağılım, Tataristan’da 100 bin kişi başına 2 bin 500’ken St. Petersburg’da 100 bin kişi başına 70 bin 140. Bu da ülkenin farklı bölgelerinde durumun çok farklı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’da Kovid-19 ile ilgili durumun istikrara rağmen kırılgan olduğunu söyleyen Popova, her bir vatandaşın sağlığına karşı sorumlu yaklaşım sergilemesi gerektiğini kaydederek "Elde edilen sonucu saptamak ve bu rakamı azaltma yönünde ilerlemek her birimize bağlı" dedi.

Yılbaşı telaşında her bir insanın kendi ve çevredeki insanların sağlığına karşı sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerektiğini dile getiren Popova, salgın karşıtı önlemlere uyulmasını kontrol etmenin önemli olduğunu belirterek "Bugünkü önlemlerin hepsi uygun" diye ekledi.