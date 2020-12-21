Moskova'da yeni risk grupları için aşılama kayıtları başladı

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, sanayi işletmelerindeki, enerji, ulaşım ve medya alanlarındaki çalışanların bugündene itibaren aşılama için kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Rakova, "Ana risk gruplarındaki azami sayıda kişinin kısa süre içinde koronavirüse karşı koruma elde edebilmesi için gereken tüm koşullar Moskova'da sağlandı. Polikliniklerde Kovid-19 aşılamasının yapılabildiği 70 aşılama noktası kuruldu. Bugünden itibaren sanayi işletmelerindeki, enerji, ulaşım ve medya alanlarındaki çalışanları kapsayan yeni risk grupları için aşılama kayıtlarını başlatıyoruz" dedi.

Moskova, ana risk gruplarındaki kişiler için ücretsiz Kovid-19 aşılamasının organize edildiği dünyanın ilk şehri olmuştu.

5 Aralık'ta başlayan aşılama çalışmalarında öncelikle eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki çalışanlara aşı yapılmıştı. 14 Aralık'ta bu listeye çok amaçlı merkezlerin, kültür, ticaret ve hizmet alanlarındaki çalışanlar dahil edilmişti.