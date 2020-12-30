Rus Dışişleri'nden AB'nin Rus aşısı hakkındaki karalayıcı ifadelerine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rus Kovid-19 aşısına yönelik karalayıcı ifadelerine tepki göstererek "Brüksel'den, bu yanıltıcı ifadelerine açıklık getirmesini talep ediyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Dış İlişkiler Servisi'nin (EAS) internet sitesinde yayınlanan 'Dezenformasyon ve manipülasyona karşı önemli mücadele' başlıklı makalesini değerlendirdi.

Borrell'in, yazısında Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabaları ile IŞİD'in hiçbir haklı yanı olmayan terör faaliyetleri arasında 'tamamen yersiz paralellikler' kurmaya çalıştığını kaydeden Zaharova, "Borrell, 'yanlış bilgi' yayarak Rus kitle iletişim araçları ile gazetecilerini şeytan gibi gösteriyor. Medyada manipülasyonlara karşı mücadele çağrısını yaparken kendisi bariz infodemik enfeksiyon belirtileri gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda büyüyerek gelişen 'aşı savaşına' söylenti, yanlış veya kasıtlı olarak çarpıtılmış bilgilerin eşlik etmesinin kendileri için 'sürpriz olmadığını' belirten Zaharova, "Maalesef bu olay, mevcut Kovid-19 salgınının temel özelliklerinden biri haline geldi. Fakat uluslararası siyasetin önde gelen isimlerinden Borrell’in bu uygulamaya katılması bizi şok etti" yorumunu yaptı.

Borrell'in makalesindeki söylemi, 'Rusya ve yerli üretim aşılara yönelik haksız rekabet girişiminden farklı şekilde algılamalarının mümkün olmadığına' işaret eden Zaharova, "Brüksel'den, bu yanıltıcı ifadelerine açıklık getirmesini talep ediyoruz" çağrısında bulundu.