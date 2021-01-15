Rospotrebnadzor: Rusya’da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonu bulundu, bu doğal bir süreç

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da koronavirüsün yaklaşık 1500 mutasyonunun bulunduğunu, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu söyledi.

RIA Novosti’nin genel haber partneri olduğu Gaydar Forumu’nda konuşan Popova, “Mutasyon konusuyla ilgileniyoruz. Şu an itibarıyla yaklaşık 1500 koronavirüs mutasyonu bulduk” dedi.

Popova, mutasyonun kesinlikle doğal bir süreç olduğunu, virüslerin başka türlü canlı kalamadığını ve tüm değişiklikleri incelediklerini ekledi.

Popova, “Tüm mutasyonları görüyoruz. Vektor Enstitümüz çalışıyor, Rusya topraklarında görülen tüm virüsleri inceliyor, genom dizi analizi gerçekleştiriyor, başka enstitülerimiz de bunu yapıyor” dedi.