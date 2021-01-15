Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye yönelik iç prosedürü başlattı

ABD'nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkması nedeniyle anlaşmanın akdi sırasında katılımcı ülkeler arasında sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğünü belirten Rus Dışişleri, anlaşmanın geçerliliğinin ciddi bir darbe aldığını ve BM'nin güveni ve güvenliği pekiştirici rolünün zayıfladığını vurguladı.

ABD'nin kararı karşısında Rusya'nın anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devamının sağlanması için somut ve anlaşmanın temel hükümlerine uygun öneriler sunduğunu anımsatan bakanlık, bu önerilerin ABD tarafından desteklenmediğini üzüntüyle tespit ettiklerini vurguladı.

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