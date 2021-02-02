Rus Dışişleri'nden Batılı diplomatların Navalnıy tutumuna eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, blog yazarı Aleksey Navalnıy hakkında yürütülen yargı sürecine Batılı diplomatlardan ve medyadan gelen tepkilere yanıt verdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Duruşma açıktı, isteyen herkes girebilirdi. Ama bunun normal diplomatik uygulamayla, normla hiçbir ilgisi yok. Bu politik bir eylem. Batılı diplomatların bugün mahkeme oturumuna yönelik davranışı, şimdi onların dışişleri bakanlıklarının alelacele yazdıkları açıklamalar, tüm bunları sadece bugünle değerlendirmemek gerekir. Bu, ilgili eylemler zinciri. Ama en çok da fantastik olan, onların diplomatlarını mahkeme duruşmasına göndermeleri. Gelin şunu düşünelim, bu diplomatlar Rusça bilmiyorsa mahkeme salonunda ne işi var? Bizim muhabirlerimiz onlara soru soruyor, onlar İngilizce cevap veriyor. Bana şunu söyleyin, bu ne, maskeli balo mu?"

Batı diplomatlarının bu eylemlerine karşı tedbirler aldıklarını dile getiren sözcü, protestolar ve notalar dahil bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Zaharova, Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamasında da, "Şunu net olarak anlamak gerekir ki, söz konusu olan içişlerimize kaba bir müdahale" değerlendirmesinde bulundu.

'Navalnıy duruşmasına gelen Batılı diplomatları Kırım'a davet ediyoruz'

Sözcü, "Bugün duruşmadaki varlıklarını, ülkemizdeki olayları yakından takip ettikleri yönündeki sözlerle gerekçelendiren diplomatları Kırım’a davet etmek istiyorum. Altı yıldır çağırıyoruz, ‘Orada da ilginç olan çok şey oluyor’ diyoruz. Batı diplomatları BM’de oylama yapıyor, kararlar alıyor, yaptırımlar uyguluyor. Tüm bunlara sebep olarak Kırım’ı gösteriyor ama bir türlü oraya gidemiyor. Herkesi çok bekliyoruz, davet ediyoruz. Üstelik ülkemizde yaşanan her şeye ne kadar hızlı tepki verdiklerini görüyoruz. Kırım’ı yan geçmeyin" diye konuştu.